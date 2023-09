Un tunnel cyclable de 30 mètres de long construit sous les voies ferrées à Groenendael

Le tunnel cyclable fait partie de la construction de l'autoroute cyclable F205 le long de la Chaussée de La Hulpe (N275) entre le ring de Bruxelles et la frontière avec la Région wallonne. "Avec ce tunnel, nous nous assurons de rendre possible, à partir du printemps 2024, une circulation cycliste ininterrompue et sûre entre Hoeilaart et Bruxelles", a déclaré la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, Lydia Peeters (Open Vld). "Une connexion sera également établie avec l'écorécréaduc De Priorij. Les cyclistes pourront ainsi traverser le ring en toute sécurité à proximité du Musée de la Forêt."