Une troisième meute de loups rôde désormais dans les Hautes Fagnes

Selon les experts du réseau loup du SPW, un jeune mâle issu de la meute "Nord des Hautes Fagnes" se serait installé en périphérie du territoire parental et aurait "capté" une femelle "en dispersion". Ce sont les louveteaux du couple, identifiés trop loin de zones de mise bas des autres meutes, qui ont permis de conclure à l'existence de ce nouveau groupe.

La zone compte donc désormais, les meutes du Sud et du Nord des Hautes Fagnes, qui comptent respectivement un minimum de quatre et cinq louveteaux, et la meute "Nord Eifel", qui rassemble au moins quatre jeunes loups.

L'existence d'une troisième meute n'aura pas d'impact sur les contours de la zone de présence permanente (ZPP) des loups, celle-ci s'étant installée à moins de 20 kilomètres du territoire parental.

Seules trois attaques des prédateurs sur les troupeaux ont eu lieu cet été, faisant cinq victimes parmi les moutons. Lors de l'installation de la première meute en 2021, huit attaques avaient été recensées pour un total de 31 victimes.

Le SPW précise enfin qu'un loup a été tué sur une route wallonne le 5 septembre. Les analyses génétiques ont montré qu'il s'agissait d'un individu issu de la deuxième portée de la meute du Nord des Hautes Fagnes.