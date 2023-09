Appel Anvers - Melikan Kucam et sa compagne condamnés plus lourdement en appel pour fraude sociale

Tout comme le tribunal correctionnel de Malines en première instance, la cour d'appel a estimé les faits prouvés à suffisance pour la période s'étendant du 30 avril 2015 au 15 janvier 2019. Le ministère public avait requis la saisie de 49.799 euros mais la cour ne l'a pas suivi sur ce point, estimant l'amende infligée déjà assez lourde.

En première instance, M. Kucam et sa compagne avaient été condamnés à six mois de prison et 4.800 euros d'amende, tous deux avec sursis. Ils écopent d'une peine plus lourde en appel: six mois de prison ferme et 12.000 euros d'amende, ferme également.

Le couple a également été condamné définitivement l'an dernier dans le dossier de fraude aux visas humanitaires. Melikan Kucam a écopé de cinq ans de prison et sa compagne de deux ans d'emprisonnement.