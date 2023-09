Arm bondit de près de 20% pour ses débuts à la Bourse de New York

Au cours de jeudi, susceptible d'évoluer encore durant le reste de la séance, le fleuron britannique était valorisé 61,5 milliards de dollars, et 64 en comptant les titres alloués aux salariés et dirigeants.

La première journée de cotation donne souvent le ton pour le parcours boursier d'une société durant ses premiers mois sur le marché.

"Nous sommes ravis d'entrer en Bourse aujourd'hui, contents pour tous nos employés, nos partenaires et nos développeurs", a déclaré, sur CNBC, le directeur général, Rene Haas.

C'est un retour à la cote pour Arm, qui a déjà fait un premier galop en Bourse de 1998 à 2016, avant sa prise de contrôle par la société d'investissement japonaise SoftBank Group, pour 32 milliards de dollars.

A l'origine de cette réintroduction, SoftBank a choisi de ne se défaire que de 10% environ du capital, et va récupérer, au minimum, 4,8 milliards de dollars, et jusqu'à 5,2 milliards en cas d'exercice de l'option de surallocation, qui permet aux banques intermédiaires d'acquérir des titres supplémentaires.

Quant au solde, le patron et fondateur de SoftBank, Masayoshi Son, a indiqué jeudi, sur CNBC, qu'il entendait le conserver. "Je veux en garder le plus possible, le plus longtemps possible", a-t-il expliqué.

Après avoir envisagé une cotation à Londres, le Britannique Arm lui a préféré New York, un camouflet pour la place financière britannique.