Asile et Migration - Human Rights Watch fustige l'accueil des familles de demandeurs d'asile au Royaume-Uni

Pour sa rédaction, elles indiquent avoir interrogé plus de 50 demandeurs d'asile, dont 27 enfants, vivant ou ayant récemment vécu dans des hébergements temporaires en Angleterre.

Nombre de familles ont indiqué qu'elles ont dû y passer des mois, parfois même plus d'un an, malgré l'objectif du gouvernement que les familles avec enfants rejoignent un hébergement plus pérenne dans les 19 jours.

Le rapport souligne les difficultés soulevées par les demandeurs d'asile - manque d'espace, humidité, moisissure, présence de nuisibles - difficultés à se nourrir sans pouvoir faire la cuisine et à scolariser les enfants, qui ne peuvent s'inscrire immédiatement dans les écoles.

"L'hébergement inhumain et inadapté de personnes qui cherchent à être en sécurité n'est jamais acceptable, et certainement pas dans la sixième économie mondiale", a déclaré Yasmine Ahmed, directrice Royaume-Uni chez Human Rights Watch.

"Le gouvernement britannique devrait réorienter ses financements vers des logements à long terme et un soutien social adéquats", a-t-elle ajouté.

L'exécutif essaie de réduire l'arrivée illégale de migrants - sujet sensible politiquement dans le pays - en particulier les périlleuses traversées de la Manche à bord de petites embarcations.

Une nouvelle loi interdit aux migrants arrivés illégalement de demander l'asile et prévoit leur transfert dans un pays tiers, comme le Rwanda, mais ces mesures sont suspendues à des recours en justice.