Bourse de Bruxelles - Recul de l'euro et belle hausse des marchés européens après la BCE

Aedifica (58,35) gagnait également 2,37% tandis que KBC (59,48) et Ageas (40,08) s'appréciaient de 1,47 et 0,96%, AB InBev (52,97) et Proximus (7,64) de 1,48 et 1%.

Solvay (106,20) et UCB (82,44) valaient 1,48 et 0,86% de plus que la veille, arGEN-X (490,80) gagnant 2,08%.

Atenor (17,15) et Bpost (4,80) rebondissaient de 4,9 et 3,5%, Iep Invest (5,75) de 4,5% tandis qu'EVS (26,65) et Econocom (2,84) progressaient de 3,7 et 3,1%, Belysse (0,85) gagnant 5,7%.

Des hausses de plus de 2% étaient encore notées en Shurgard (40,89), DEME (105,40), VGP (91,90), Euronav (14,58) et Azelis (18,35).

Biosenic (0,0268) et Onward Medical (3,87) rebondissaient de 10,7 et 3,7% après leur chute de la veille, IBA (10,28) et MDxHealth (0,287) regagnant 3,2 et 2,9% alors que Mithra (2,025) et Celyad (0,60) reculaient de 8,4 et 11,5%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0670 USD, contre 1,0735 USD dans la matinée et la veille. Le lingot se négociait autour de 57.440 euros, en progrès de 230 euros.