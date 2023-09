Climat - Trop de secteurs émetteurs et pas assez de coopération, selon un rapport

Quelque 48 pays se sont engagés lors de la conférence climat de 2021 à collaborer afin de rendre les technologies vertueuses plus accessibles dans les secteurs figurant parmi les plus émetteurs : électricité, transport terrestre, acier, hydrogène, agriculture et, depuis cette année, BTP et ciment.

Mais au cours de l'année "passée, seuls de modestes progrès ont été réalisés vers une plus forte collaboration internationale dans les secteurs où cela serait pourtant le plus nécessaire," note le 2e rapport annuel, réalisé sous l'égide de l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Or, "une coopération internationale accrue dans ces secteurs sera cruciale pour se mettre sur la voie" d'un réchauffement limité à 1,5 °C par rapport à l'ère pré-industrielle.

Ces sept secteurs représentent plus de 60 % des émissions de gaz à effet de serre.

Dans les faits, des technologies connaissent un essor inédit : véhicules électriques (18 % des ventes de voitures individuelles en 2023, mais concentrées dans l'UE, en Chine et aux États-Unis), panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur? L'investissement dans les énergies propres dépasse désormais les dépenses dans les fossiles.

D'autres secteurs "ne transitionnent pas assez vite", ajoute le rapport, citant l'acier, l'hydrogène et l'agriculture.

"Les gouvernements doivent renforcer leur collaboration sur des points clés : les normes et réglementations, le soutien technique et financier, la recherche et le développement, la création de marchés, afin de mettre le turbo", appellent l'AIE, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (Irena) et les représentants de haut niveau des COP27 et COP28.

Dans l'agriculture, le progrès a été "minimal" en matière de normes, de financements et de relations commerciales, les émissions restent sur un chemin haussier.