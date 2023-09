Commerce alimentaire: les syndicats mettent en garde contre l'absence de CCT

Les syndicats se plaignent aussi de pratiques de dumping social, notamment par le recours de plus en plus important à la franchisation de magasins, et d'attaques qui selon eux sont portées contre le droit de grève, prenant l'exemple du conflit social au sein de l'enseigne Delhaize, "où il a été systématiquement fait appel aux tribunaux et aux huissiers". "Nous exigeons que la liberté des travailleurs de faire grève et de manifester soit garantie", a-t-on pu entendre dans les rangs syndicaux.

Selon les syndicats, en l'absence d'avancées rapides dans les négociations sectorielles, de grosses perturbations risquent de toucher, dans les prochaines semaines, le secteur de la grande distribution.