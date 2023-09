Concerts, animations et activités sportives pour les 30 ans de Beliris

Beliris, l'organe de coopération entre le fédéral et Bruxelles pour les projets de construction, de rénovation et de restauration du patrimoine de la capitale, fêtera ses 30 ans le week-end des 7 et 8 octobre. Concerts, animations, jeux et activités sportives en tous genres égaieront à cette occasion les six zones (Canal, Centre, Couronne, Josaphat, Jourdan, Heyvaert) entourant ses réalisations-clés, annonce jeudi l'institution dans un communiqué.