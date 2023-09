Conflit en Syrie - L'ONU inquiète de "davantage de fragmentation" du conflit en Syrie

Une vingtaine d'entre eux au moins ont été tués dans les violences entre les Forces démocratiques syriennes (FDS) et le Conseil militaire de Deir Ezzor (CMD) après l'arrestation fin août d'un commandant de celui-ci. Le Haut commissaire appelle les dirigeants militaires à empêcher toute violation du droit international humanitaire (DIH) et des droits humains par leurs membres, de même qu'à poursuivre les responsables.

Comme la Commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU sur la Syrie il y a deux jours, il demande de mettre un terme immédiatement aux assauts contre les civils. Des dizaines d'entre eux ont été arrêtés par les FDS en raison de leur participation présumée aux hostilités. Des milliers ont fui.

Les violences ont notamment affecté des camps de déplacés, des marchés ou encore des centres de santé. Des restrictions ont été lancées et le prix des denrées a augmenté. Autre problème, les affrontements se sont désormais élargis à d'autres régions et d'autres groupes. M. Türk est aussi inquiet de la possible exploitation de ces affrontements par d'autres parties au conflit syrien.

La guerre en Syrie a fait plus de 500.000 victimes. Plusieurs millions de personnes sont réfugiées dans d'autres États ou déplacées dans le pays.