Cyberattaque massive en Colombie, de nombreux sites gouvernementaux bloqués

Le gouvernement a mis en place en urgence "un poste de commandement unifié de la cybersécurité (PMU Ciber), afin d'évaluer les dommages et de résoudre les effets de l'incident qui a touché plusieurs entités", explique ce communiqué.

"Nous examinons quelles autres entités publiques ont pu être touchées, afin de connaître l'impact réel en Colombie. Il est important de préciser que l'incident s'est produit contre le fournisseur de services IFX Networks, et non contre des entités publiques", affirme la Direction numérique de la présidence colombienne.

"Cette attaque externe de type ransomware (au rançongiciel, un type de programme malveillant qui chiffre les données et les rend accessibles contre rançon) affecte 762 entreprises en Amérique latine, IFX fournissant des données à 17 pays au total sur ce continent, ajoute le texte.

Selon la presse nationale, elle s'étend à l'Argentine, au Panama et au Chili et ses conséquences seraient "gigantesques". Un total de 34 entités étatiques colombiennes sont affectées, dont les ministères de la Santé et de la Justice, avec deux millions de procédures judiciaires actuellement paralysées, toujours selon la presse.

Citant un conseiller en sécurité numérique à la présidence, le quotidien El Tiempo assure que "les cybercriminels ont détourné des informations (...) du ministère de la Santé et du pouvoir judiciaire", demandant une rançon "en crypto-monnaies".