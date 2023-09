De Lijn installe des parois pour protéger les chauffeurs dans ses bus limbourgeois

Les violences verbales et physiques que subissent les membres du personnel de De Lijn constituent un problème depuis un certain temps. En 2022, l'entreprise a recensé 338 agressions physiques contre des chauffeurs et contrôleurs. En plus de causer de la souffrance et des incapacités de travail, cette situation a mené à plusieurs actions de grève de la part du personnel et des syndicats. Le 11 juillet, une table ronde a abouti à un plan d'action en dix points pour améliorer la sécurité des conducteurs et contrôleurs. L'un de ces points est relatif à l'installation de postes de conduite sécurisés dans l'ensemble des véhicules existants.

Les bus les plus récents de De Lijn sont déjà équipés d'un poste de conduite fermé. Sur les véhicules plus anciens, des parois de protection sont dès lors en cours d'installation. La flotte de bus de la société de transports étant issue de différents fabricants, la mise au point d'un prototype de paroi adapté à chaque modèle de véhicule a été nécessaire.