Double homicide à Marchienne-au-Pont: l'inculpé reste en prison

Le père de famille, grièvement blessé par un tir de pistolet d'alarme et bousculé dans les escaliers, est hors de danger. Le suspect, inconnu de la justice, a été interpellé à Bruxelles alors qu'il tentait de rejoindre la France en train. Étudiant au sein de l'UMons, l'homme a évoqué des soucis d'ordre personnel et familial quant au mobile du double homicide. Une expertise mentale de l'inculpé a été ordonnée par le juge d'instruction.

Inculpé et placé sous mandat d'arrêt pour matricide, tentative de parricide et homicide sur son frère, l'inculpé a comparu jeudi matin devant la chambre du conseil de Charleroi. La détention préventive du jeune homme a été confirmée. Ce dernier reste pour un mois de plus en détention préventive. "La suite de l'enquête devra permettre de déterminer ce qu'il en est des raisons l'ayant conduit à commettre les faits", a commenté jeudi le parquet de Charleroi.