Hydrogène vert: appel d'offres inédit de TotalEnergies pour "booster" la filière

"Ce que nous voulons faire, c'est décarboner notre industrie", a déclaré Sébastien Bruna, directeur hydrogène au sein de la branche raffinage Chimie du géant français, lors d'un entretien téléphonique avec la presse.

Le pétrolier compte remplacer d'ici 2030 par de l'hydrogène propre les quelque 500.000 tonnes d'hydrogène "gris" qu'il utilise chaque année pour retirer le soufre de ses carburants dans ses six raffineries européennes: Anvers (Belgique), Leuna (Allemagne), Zeeland (Pays-Bas), Normandie, Donges et Feyzin (France), ainsi que dans ses deux bioraffineries de La Mède et Grandpuits (France).

L'objectif est de réduire de 5 millions de tonnes (Mt) par an les émissions de CO2 de ses sites de raffinage chimie en Europe qui s'élevaient à 20,9 Mt en 2015, a précisé Jean-Marc Durand, directeur du raffinage et des sites de pétrochimie européens du groupe.

Car l'hydrogène "vert", produit par électrolyse de l'eau grâce à de l'électricité éolienne ou solaire, n'émet quasiment pas de CO2 dans l'atmosphère lors de sa fabrication.

Alors que l'hydrogène "gris", issu du gaz méthane, a un bilan carbone catastrophique: près de 10 tonnes de CO2 par tonne d'hydrogène produite.

Parallèlement, TotalEnergies a aussi confirmé qu'il allait continuer ses propres projets de production d'hydrogène propre localement, sur ses sites français, notamment en Normandie avec le groupe Air Liquide pour produire jusqu'à 15.000 tonnes par an d'ici 2026.