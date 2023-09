Incendie de l'école de l'Alliance à Monceau-sur-Sambre: aucun lien établi pour l'instant

Tout comme la zone de police locale, le parquet de Charleroi confirme qu'aucun lien n'est actuellement établi entre cet incendie et les quatre incendies criminels ayant eu lieu la nuit précédente. "À ce stade, il n'y a pas de lien établi entre les différents incendies puisqu'il n'y avait pas de tag et qu'il ne s'agit pas d'une école communale. La suite de l'enquête permettra de déterminer un possible lien ou non", a conclu l'autorité judiciaire.