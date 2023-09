La Cour constitutionnelle annule un article de loi taxant la navigation maritime

La SA Société d'Exploitation du Pioneering Spirit d'Essen (province d'Anvers) avait déposé un recours en annulation contre deux articles de cette loi (les 79 et 81) modifiant l'article 116 de la loi-programme du 2 août 2002. Elle reprochait à ces dispositions de ne pas prévoir de mesure transitoire concernant le crédit d'impôt pour recherche et développement (ou crédit d'impôt R&D) constitué préalablement à la période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2021, de sorte que les actes juridiques posés durant cette période ont des conséquences fiscales non prévisibles.

Dans son arrêt rendu jeudi, la Cour constitutionnelle a annulé le seul article 81 et rejeté le recours pour le surplus.

Selon la Cour, l'article 81 de cette loi "confère un effet rétroactif à l'article 79 de cette même loi en ce qu'il s'applique aux contribuables dont les revenus sont déterminés sur la base d'une période imposable qui se clôture le 31 décembre 2021".

"Dès lors qu'il s'avère que la dette fiscale résulte non seulement des revenus recueillis, mais aussi du crédit d'impôt constitué pendant la période imposable, la disposition attaquée a pour effet de porter rétroactivement atteinte à la situation fiscale du contribuable déjà établie de manière définitive", souligne l'arrêt.