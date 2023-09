La "Task Force" a arrêté 155 personnes dans le quartier Nord à Bruxelles depuis mi-juillet

"On constate, depuis la mi-juillet, que de nombreuses personnes sont arrêtées en possession de médicaments tels que le Lyrica ou le Rivotril. Entre le 17 juillet et le 10 septembre, ce sont 6.638 médicaments, principalement des pilules de Lyrica (5.090 pilules) et de Rivotril (1.453 pilules), qui ont été saisis par les policiers de la Task Force. Par ailleurs, quatre vélos volés ont été retrouvés. Un appel aux propriétaires a été publié sur la page interzonale Véloflic @Brussels sur Facebook", a encore précisé la zone.

Les policiers de la "Task Force" mènent des patrouilles de sécurisation et des opérations de contrôle périodiques, avec l'appui de la police fédérale, dans le quartier autour de la gare de Bruxelles-Nord. Cette opération vise surtout les auteurs multirécidivistes de vols avec violence et de vente de stupéfiants, dans le but de réduire la délinquance dans ce quartier et ainsi le sentiment d'insécurité des habitants.