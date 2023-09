Les Belges à l'étranger - Arthur Theate prolonge jusqu'en 2027 à Rennes

Le Diable Rouge, âgé de 23 ans, était arrivé à Rennes il y a un an en provenance de Bologne. En une saison, il a joué 45 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot rennais, inscrivant cinq buts et donnant un assist.

"Je suis heureux à Rennes, la saison s'annonce excitante", déclare Arthur Theate, cité un dans un communiqué du club." On va tout faire pour qu'elle soit belle. J'ai envie de m'inscrire dans la durée. Ma famille se sent bien ici, c'est le projet parfait. Mes ambitions et ma tête sont à Rennes, le club a confiance en moi, c'est important. C'est un long marathon qui se présente face à nous, il va falloir être d'équerre pour remplir les objectifs".

Rennes a aussi prolongé jusqu'en 2027 le contrat de l'autre charnière de sa défense centrale, Warmed Omari, 23 ans, qui a été formé dans le club breton depuis 2014.

Rennes, engagé en Europa League cette saison, occupe la 7e place de la Ligue 1 avec 6 points en quatre matchs avant de recevoir Lille samedi.