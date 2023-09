Londres, Paris et Berlin s'entendent sur le maintien de sanctions contre l'Iran

"Le Royaume-Uni s'est engagé aujourd'hui à transposer dans la loi britannique les sanctions des Nations unies contre l'Iran qui doivent être levées en octobre", a expliqué le ministère dans un communiqué.

Sous le JCPOA, l'acronyme en anglais de l'accord nucléaire de 2015, "une série de sanctions des Nations unies, de l'Union européenne et du Royaume-Uni devaient être levées le 18 octobre", explique le Foreign Office. "Ces sanctions visent notamment les personnes et les entités impliquées dans les programmes iraniens de missiles, d'armes nucléaires et d'autres armes", a-t-il poursuivi.

"En réponse au non-respect persistant par l'Iran de ses engagements au titre du JCPOA et à l'escalade nucléaire en cours", le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne "ont confirmé aujourd'hui que (...) des sanctions de l'UE et du Royaume-Uni seraient maintenues".

Le pacte du JCPOA avait pour but de limiter les activités dans le domaine atomique de l'Iran en échange d'une levée des sanctions internationales.

"L'Iran continue de violer les engagements qu'il a pris dans le cadre du JCPOA et de faire progresser son programme nucléaire au-delà de toute justification civile crédible", a déclaré un porte-parole du Foreign Office cité dans le communiqué.

Dans un communiqué commun diffusé par le ministère allemand des Affaires étrangères, les trois pays se disent toujours "déterminés à trouver une solution diplomatique".

La décision annoncée jeudi "n'équivaut pas à imposer des sanctions supplémentaires", insistent-ils. "Nous sommes prêts à revenir sur notre décision si l'Iran respecte pleinement les engagements qu'il a pris dans le cadre du JCPOA", ajoutent-ils.