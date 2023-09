Mélanie Doutey présidera le jury du 38e FIFF

Avec ses quatre acolytes (l'autrice et réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette, les réalisateurs Alassane Diago et Philippe Van Leeuw ainsi que le comédien Shaïn Boumedine), il lui reviendra de départager les 12 longs-métrages en compétition officielle. Parmi ceux-ci, 11 films de fiction et un documentaire, figurent un film belge "Il pleut dans la maison" de Paloma Sermon-Daï et quatre coproductions belges.

Le jury qui décernera le Bayard du meilleur court-métrage, parmi plus de 20 œuvres en compétition, sera quant à lui composé de l'actrice Maud Bettina-Marie, du réalisateur belge Mathieu Donck (La trêve, Des gens bien) et du comédien Théo Navarro-Mussy (Hippocrate).

Comme chaque année, le festival proposera une large programmation dédiée aux enfants et aux jeunes dans le cadre du FIFF campus, dont le parrain sera Jaco Van Dormael.

Le festival s'ouvrira le 29 septembre sur "Quitter la nuit" de Delphine Girard, diffusé à la fois au Caméo, puis au Delta et se refermera une semaine plus tard avec "Les rois de la piste" de Thierry Klifa, précédé de la cérémonie de remise des Bayards au Delta.

Cette année, pour boire une Houppe entre deux séances ou pour débriefer une projection, le rendez-vous sera donné à l'Extérieur nuit, en plein cœur du piétonnier, sur la place Chanoine Descamps tandis que la soirée de clôture aura à nouveau lieu à la Nef.