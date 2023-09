New York s'offre un centre d'arts du spectacle sur le site du 11-Septembre

Le Perelman Performing Arts Center (PAC NYC) doit ouvrir 19 septembre avec une série de cinq concerts.

Il s'agit de la dernière étape de la reconstruction de la pointe sud de Manhattan où se dressaient, jusqu'au 11 septembre 2001, les deux tours jumelles du World Trade Center.

On y trouve à la place deux impressionnants bassins en guise de mémorial, un gigantesque musée du souvenir et un ensemble de gratte-ciel, dont la tour géante One World Trade Center (WTC).

Le bâtiment, un cube de verre, béton, acier et marbre, a été construit pendant des années au pied du nouveau WTC.

D'une surface de 12.000 m2, il a coûté 500 millions de dollars sur des fonds privés, dont 75 millions donnés par Ron Perelman et 130.000 par Michael Bloomberg.

Pour les amateurs de danse, opéra, musique, théâtre, le PAC NYC a trois amphithéâtres modulables de 90 à 950 places.