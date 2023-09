Pour les CPAS wallons, il faut revenir aux fondamentaux: avoir un toit, manger, travailler

En chiffres, le nombre de personnes bénéficiaires du revenu d'Intégration (RI) a augmenté d'environ 30% en Wallonie sur la législature communale, à quelque 76.000 personnes, et a doublé en 20 ans. Parallèlement, la contractualisation de l'aide sociale s'est généralisée, avec un accroissement considérable de la charge administrative, et le phénomène de non-recours aux droits s'est accentué, les CPAS souffrant d'un déficit d'image et d'attractivité. Le tout sur fond d'accroissement des violences, d'explosion des problèmes de santé mentale - 70% des jeunes précarisés seraient concernés - et de difficultés de recrutement.

"Malgré ces constats, nos CPAS continuent à faire face et à assurer leurs missions premières. Mais pour les aider à jouer pleinement leur rôle dans le système assistanciel, et donc à assurer à un maximum de citoyens fragilisés de mener une vie conforme à la dignité humaine et une possible mobilité sociale, les CPAS doivent impérativement être soutenus à la hauteur des enjeux", a affirmé le président de la Fédération.

Cette dernière a dressé une liste de propositions à l'adresse des autorités, sorte de mémorandum régional axé sur l'accès aux droits fondamentaux que sont le logement, l'accès à la nourriture et le travail.