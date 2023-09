Procès climat - "L'effort à réaliser est urgentissime", a plaidé l'avocate de l'Affaire Climat

Me Carole Billiet a poursuivi sa plaidoirie, jeudi après-midi, devant la cour d'appel de Bruxelles, dans le procès intenté par sa cliente, l'ASBL Affaire Climat, contre l'État fédéral et les entités fédérées en Belgique. L'avocate a fait l'historique des différentes COP (Conference Of the Parties) sur le climat depuis les années 1990 pour expliquer comment les seuils d'émissions de gaz à effet de serre (GES) à ne pas dépasser ont été établis et comment les efforts à faire par chaque État ont été définis.