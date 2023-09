TC Bruxelles - Émeutes d'Anderlecht: deux prévenus acquittés et dix-sept autres condamnés

Le tribunal a analysé toutes les images des caméras de vidéo-surveillance qui ont permis l'identification des prévenus, et il a ensuite évalué les éléments de preuve pour chacun des prévenus séparément, pour parvenir à la décision d'acquitter deux individus et d'en condamner 17 autres. Parmi les condamnés, neuf ont écopé de peines de travail allant de 150 à 190 heures, un autre a écopé d'une peine de probation autonome de 18 mois et un onzième a été condamné à une peine de prison complémentaire de six mois avec sursis. Par contre, les six derniers ont écopé de peines plus sévères, allant de 24 à 37 mois de prison ferme.