TC Charleroi - Quatre ans de prison après opposition pour un prévenu poursuivi pour vente de drogue

Deux périodes infractionnelles étaient reprochées à l'opposant. Entre octobre 2022 et février 2023, Laurent G. reconnaît avoir détenu de la cocaïne et du cannabis, mais contestait la vente de ces deux produits. Entre juin et septembre 2020, l'opposant ne contestait pas avoir "dépanné quelques amis en cocaïne". Condamné par défaut à deux ans de prison pour chaque dossier, l'homme avait formé opposition aux jugements.