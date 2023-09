Tensions sociales chez Ryanair - Le ministre Adrien Dolimont a rencontré les responsables de Ryanair et les syndicats

Au cours de la rencontre, la CNE a refusé d'endosser la responsabilité d'une dégradation de l'image de l'aéroport par les grèves des dernières semaines. "Ce ne sont pas les grèves mais Ryanair qui ternit l'image de la structure", a déclaré le permanent CNE Didier Lebbe.

Le ministre Dolimont a marqué ses distances par rapport à cette interprétation, faisant valoir, via sa porte-parole, la bonne relation commerciale que l'aéroport entretient avec la compagnie irlandaise et, en tout état de cause, une offre déployée au niveau de Charleroi qui semble correspondre à la demande. "Et si des problèmes au niveau du droit social sont constatés, ils doivent être réglés au niveau des instances compétentes", a indiqué la porte-parole.

La CNE est revenue précisément sur cet aspect des choses, pointant les lenteurs de l'auditorat du travail à traiter plusieurs dossiers d'infractions présumées. A cet égard, Adrien Dolimont s'est engagé auprès des syndicats à adresser un courrier au Premier ministre, avec copie aux vice-Premiers, pour attirer leur attention.