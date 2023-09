TikTok - Le gouvernement wallon prolonge l'interdiction de TikTok sur les appareils professionnels

Après évaluation avec le Conseil du Numérique, le gouvernement régional a décidé ce jeudi de prolonger l'interdiction, selon les mêmes modalités que précédemment, jusqu'au 31 décembre 2023.

Cette interdiction pourra toutefois être réévaluée en fonction de l'analyse du Conseil national de sécurité (CNS).

Plus tôt dans la journée, ce dernier a décidé de prolonger de 6 mois l'interdiction d'utiliser l'application Tik Tok sur les appareils professionnels des ministres et des fonctionnaires fédéraux. La mesure, prise en raison de craintes concernant le vol de données et d'espionnage via l'application appartenant au groupe chinois ByteDance, doit encore être formellement confirmée vendredi par le Conseil des ministres.