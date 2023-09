Un laboratoire de drogue et 5.500 plants de cannabis démantelés en région liégeoise

L'enquête avait démarré il y a plus d'un an sur la base d'informations policières et de la découverte de plantations de cannabis. C'est ce mardi 12 septembre, sous la direction de la juge d'instruction Viviane Joliet, qu'une opération policière d'envergure a finalement été menée contre une organisation criminelle familiale implantée aux Pays-Bas, dans la ville de Tilburg, mais active dans la région liégeoise, indiquent les autorités judiciaires.