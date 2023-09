Une première à l'hôpital Sint-Jan pour traiter des patients cardiaques

"Ce nouveau procédé de cathéter doit simplifier le traitement de la fibrillation auriculaire et d'autres troubles du rythme cardiaque, et le rendre plus sûr", explique l'institution. Les cardiologues Mattias Duytschaever et Sébastien Knecht ont pris part au projet.

L'étude clinique a été menée sur 135 patients en Europe et au Canada. La fibrillation auriculaire est un trouble cardiaque très répandu, touchant près de 40 millions de personnes dans le monde dont 150.000 Belges. Après 40 ans, la probabilité de présenter un jour une fibrillation auriculaire est de 25%. En l'absence de traitement adéquat, le risque d'accident vasculaire cérébral (AVC) est accru (jusqu'à 5 fois), explique la Ligue cardiologique belge.