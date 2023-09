Vers un nouveau quartier durable et un parc paysager sur l'ancien site de l'OTAN

Il s'étend sur environ 90 hectares le long de l'avenue Léopold III, partiellement sur le territoire de la Région bruxelloise (Evere et Ville de Bruxelles) et sur le territoire flamand (Zaventem).

La libération du site, par le déménagement des activités de l'OTAN en mai 2017 et le projet annoncé pour le nouveau QG de la Défense le long de l'avenue Léopold III, crée l'opportunité de développer la zone et ses environs afin de requalifier cette entrée de ville, a justifié jeudi le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort.

Actuellement, les terrains appartiennent à la Défense et abritent une école européenne provisoire ainsi que le procès des attentats. La réalisation du plan se fera progressivement.

Conformément à un accord entre la Région bruxelloise et la Région flamande, une collaboration a été mise en place entre les administrations régionales, perspective.brussels et Departement Omgeving, pour élaborer un cadre commun de développement du site et ses environs, a précisé le cabinet du ministre-président bruxellois, dans un communiqué.

Ce cadre commun a résulté en l'élaboration d'un projet de PAD, côté bruxellois, et d'un projet de GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan), côté Flandre. Celui-ci a été approuvé le 14 juillet dernier en première lecture par le gouvernement flamand.

L'approche coordonnée concerne plus de 200 hectares d'espaces ouverts contigus et crée au nord-est de la capitale un futur espace boisé qui sera développé de manière écologique et sera accessible au public.