Violences liées au milieu de la drogue à Bruxelles - Annelies Verlinden demandera des moyens supplémentaires lors du conclave budgétaire

"Nous devons protéger nos quartiers contre la violence brutale du crime organisé", a affirmé Mme Verlinden dans un communiqué.

"C'est pourquoi nous avons commencé il y a deux ans à renforcer la police judiciaire fédérale. 310 millions d'euros supplémentaires sont investis et 390 personnes supplémentaires sont recrutées. Mais il faut aussi une technologie performante et une expertise approfondie. C'est pourquoi nous voulons investir des ressources supplémentaires dans des équipements et des infrastructures modernes", a ajouté la ministre.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 01h10, un homme de 31 ans a été abattu dans sa voiture avec une arme de guerre - probablement une kalachnikov - à Anderlecht. L'homme aurait été touché par 17 balles et est décédé sur place. Cet acte pourrait être lié au trafic de drogues.

Le bourgmestre d'Anderlecht, Fabrice Cumps, a demandé "avec insistance qu'il y ait un renforcement des moyens de la police judiciaire fédérale (PJF)". "Nos actions menées sur le terrain servent à faire en sorte que la situation ne s'empire pas, mais la lutte contre le crime organisé, c'est une compétence de la police judiciaire fédérale, dont on connaît l'état d'extrême pauvreté", a-t-il affirmé jeudi lors d'une conférence de presse.