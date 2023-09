Violences liées au milieu de la drogue à Bruxelles - Le bourgmestre d'Anderlecht demande "avec insistance" le renforcement des moyens de la PJF

Le chef de corps de la zone, Jurgen De Landsheer, a toutefois indiqué que de très nombreux tirs à l'arme de guerre avaient été signalés ces derniers jours, probablement liés au trafic de stupéfiants.

Selon le bourgmestre, le nombre de plaintes relatives à des nuisances causées par le trafic de drogues "de plus en plus dures" ne fait qu'augmenter, forçant les autorités à prendre des dispositions. "Depuis mi-juin, il y a eu 455 actions de police spécifiques par rapport à cette problématique, avec plus de 1.000 arrestations sur un peu plus de deux mois dans nos quartiers, dont 551 arrestations judiciaires".

"Bien sûr, nous ne sommes pas naïfs. On sait bien que quand on arrête les dealers sur le terrain, on ne touche pas les gros bonnets, autrement dit le crime organisé", a-t-il embrayé.