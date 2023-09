Volley Vlaanderen en difficultés financières, le personnel en colère

Le personnel s'était mis en grève après l'Euro féminin de volley suite aux déclarations du directeur général Geert de Dobbeleer, qui avait annoncé en interne qu'il était mis à l'écart. Les employés ont depuis repris le travail "pour soutenir les clubs", mais demandent toujours une concertation avec le conseil d'administration. Ils veulent continuer à travailler avec De Dobbeleer, qui, selon eux, fait du bon travail et a augmenté les recettes.

Cependant, un audit externe commandé par le conseil d'administration a révélé une détérioration financière et des problèmes d'organisation. Les comptes financiers ne sont pas équilibrés et la communication interne est défaillante, selon une présentation de l'audit que Belga a pu consulter. Presque tous les événements organisés sont déficitaires et les réserves sont passées de plus d'un million d'euros à 13 700 euros en quelques années.

Le directeur financier Johan Van Riet, nommé l'année dernière, a reconnu que "Volley Vlaanderen" se trouve dans "une situation financière trouble". Il a demandé l'audit avec d'autres nouveaux membres du conseil d'administration et affirme maintenant que des propositions d'amélioration ont été faites. L'une des mesures proposées dans le cadre de l'audit externe était de publier un avis de candidature pour le poste de directeur général, occupé par Geert de Dobbeleer.

Sport Vlaanderen, responsable des subventions flamandes aux fédérations sportives, surveille la situation entre-temps. "Nous allons contrôler si le conseil d'administration prend des mesures et travaille sur les propositions d'amélioration que Volley Vlaanderen doit mettre en œuvre étape par étape", a déclaré Sophie Cools, chef du département des subventions chez Sport Vlaanderen.