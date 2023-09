Action devant Schneider Electric à la suite de l'annonce de la suppression de 85 emplois

Lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire réuni jeudi soir, la direction a fait connaitre son intention de redéployer une partie de ses activités de production actuellement situées à Uccle vers ses sites hongrois, bulgare et espagnol. Ce redéploiement pourrait impacter 85 emplois, dont 66 ouvriers et 19 employés, sur un total de plus de 550 travailleurs en Belgique.