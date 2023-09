Action syndicale à la prison de Bruges

La prison de Bruges peut héberger officiellement 512 individus, mais en réalité, elle en accueille 761. Avec leur action de protestation, les organisations syndicales veulent démontrer que continuer à ajouter des lits ne constitue pas un dénouement. "Nous pouvons tout aussi bien monter des tentes pour résoudre la surpopulation", affirme Sandra Droissart de l'ACOD. "L'année dernière, 87 lits" ont été adjoints "et entretemps, 52 détenus ont de nouveau dû dormir à même le sol. C'est un cautère sur une jambe de bois. Aucune solution structurelle n'est proposée".

Selon les syndicats, plusieurs raisons expliquent le problème de la surpopulation à Bruges. "Non seulement la prison d'Ypres est fermée pour cause de rénovation, mais les détenus qui entrent en ligne de compte pour une place en maison de détention doivent d'abord se présenter ici", détaille Nathalie Schoonbaert de l'ACV. "Cela signifie de nouveau du boulot supplémentaire pour le personnel. Et si, auparavant, nous pouvions encore répartir l'effort entre les différentes prisons, nous remarquons désormais qu'à Gand et en d'autres endroits, ils sont complètement submergés."

Par leur mouvement de contestation, les représentants des travailleurs veulent rappeler au gouvernement qu'ils attendent toujours une solution pérenne à la problématique de la surpopulation carcérale.