Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 poursuit sa progression et franchit les 3.700 points

AB InBev (53,74) valait 1,4% de plus que jeudi, Ageas (40,47) et KBC (59,88) s'appréciant de 1 et 0,7%. Sofina (202,80) et GBL (74,18) de 1,4%.

Les résultats de Brederode (97,60) et Immobel (32,85) étaient accueillis par une hausse de 1,7 et un bond de 7,7% tandis que Unifiedpost (2,75) rebondissait de 4,9%, Lotus Bakeries (7.440) gagnant 2,2%.

Celyad (0,75) bondissait enfin de 25%, Mithra (2,07) regagnant 2,2% alors que Biosenic (0,026) reculait de 3%.

L'euro s'inscrivait à 1,0665 USD dans la matinée de vendredi, contre 1,0670 la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 57.830 euros, en progrès de 390 euros.