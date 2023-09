Challenger Pro League - Le FC Liège mate le Club NXT et Zulte Waregem reste deuxième

Les jeunes Brugeois n'ont pas traîné et se sont octroyé une grosse occasion par Romeo Vermant dont le tir à l'entrée du petit rectangle a été bloqué par Kevin Debaty (3e). Le gardien liégeois n'a pas été à la fête lorsque Mohamed Boukammiri a clôturé de près une phase confuse avec une série de tirs déviés (11e, 0-1). Alors qu'ils s'étaient contentés d'un centre de Damien Mouchamps dégagé en corner par Denzel De Roeve (8e), les Sang & Marine ont mis plus d'intensité dans leurs offensives et ont égalisé sur un coup de tête d'Adriano Bertaccini (25e, 1-1).

A la reprise, les Liégeois n'ont pas vécu dix minutes compliquées et sur un centre de Yannick Loemba, Bertaccini a surgi au second poteau (55e, 2-1). Pour contrer la suprématie locale, le coach brugeois a effectué un triple changement avec Benjamin Faraas, Laurens Goemaere et Lenn De Smet pour Victor Barberà, Alejandro Granados et Boukammir (60e). Cette manoeuvre n'a pas eu le résultat escompté puisque Nick Shinton a bloqué plusieurs envois avant qu'Alessio Cascio ne le surepnnent de la tête (76e, 3-1).

A la Cegeka Arena, Waregem a ouvert la marque par Christian Bruls (21e, 0-1) mais a encaissé un doublé de Victory Beniangba (36e, 43e) alors que les Genkois n'étaient que dix. L'Essevee a fait la différence en seconde période par Robbe Decostere (56e, 2-2), Dylan Demuynck (89e, 2-3) et Badou (90e, 2-4).