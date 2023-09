Championnat des Flandres - Fabio Jakobsen disputera à Gooik sa dernière course avec le maillot de champion d'Europe

"Au début, tout allait très bien. J'avais choisi le bon côté de la route et tout se passait comme prévu, jusqu'à ce que Jasper et Dylan Groenewegen me dépassent", a raconté le coureur Soudal Quick Step. "J'ai pu compter sur une équipe très forte, mais je n'étais tout simplement pas assez rapide. Malheureusement, je suis passé à côté de justesse. Je ne pense pas non plus que j'aurais pu négocier mon sprint différemment. J'ai abordé le dernier léger virage à pleine vitesse. J'aurais peut-être dû démarrer un peu plus tard, mais ce n'est qu'un discours d'après-coup. C'est comme ça."

"Comme je n'ai pas été sélectionné pour le Championnat d'Europe, je ferai mes adieux à ce maillot dimanche. À Gooik, je veux à nouveau honorer le maillot de champion d'Europe et je viserai à nouveau la victoire. J'ai déjà réalisé une belle saison avec ce maillot. Je continuerai de tenter d'accumuler les victoires, surtout avec le sponsor actuel sur ma poitrine. J'aimerais dire au revoir au 'Wolfpack' avec style", a conclu Jakobsen.