Coupe du monde de rugby - La Nouvelle-Zélande se relance avec un large succès sur la Namibie

Les 'All Blacks' ont inscrit six essais en première période (38-3), par Cam Roigard (2e, 7e), Damian McKenzie (20e, 39e), Leicester Fainga'anuku (25e) et Anton Lienert-Brown (35e), s'assurant déjà le bonus offensif.

Ethan de Groot (48e), Dalton Papali'i (54e), David Havili (58e), Caleb Clarke (67e) et Rieko Ioane (77e) ajoutaient cinq essais en secondes période. Damian McKenzie réalisaient huit transformations.

Avec 5 points, la Nouvelle-Zélande se porte à la hauteur de l'Italie, qui compte un match de moins. La France, victorieuse de l'Uruguay 27-12 jeudi, trône en tête avec 8 points. L'Uruguay (un match) et la Namibie sont bloquées à 0.

Lors de la prochaine journée, l'Italie rencontrera l'Uruguay à Nice le 20 septembre. La France recevra la Namibie le lendemain à Marseille. Le prochain match des Néo-Zélandais sera le 29 septembre contre l'Italie à Lyon.

Les deux premiers de chaque groupe avancent en quarts de finale.