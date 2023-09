F1 - GP de Singapour - Ferrari domine aussi la 2e séance d'essais libres, Sainz devance Leclerc

Le Britannique George Russell a signé le troisième temps à 235/1000e de Sainz, devant l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin), quatrième à 358/1000e, et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), cinquième à 465/1000e. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), dominateur du championnat, a dû se contenter du huitième chrono à 732/1000e.

Samedi la 3e séance (11h30 belges) précédera les qualifications (15h00). Le départ de la course longue de 62 tours sera donné dimanche à 20h00 locales (14h00 belges).

L'an dernier Charles Leclerc avait signé la pole en 1:49.412 et Sergio Perez remporté la 4e de ses six victoires en carrière devant Leclerc et Sainz.

Verstappen survole le championnat 2023. Le double champion du monde en titre a remporté les dix derniers Grands Prix et douze des quatorze courses de la saison. Il possède 364 points pour 219 à Perez et 170 à l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin), 8e de cette première séance à 624/1000e (1:33.974) de la Ferrari de Leclerc.