GSP, CSC et SLFP déposent un préavis de grève pour toutes les prisons du pays

La CGSP pointe que la prison d'Haren n'attire pas assez de personnel, si bien que certains bâtiments n'ont pas encore été ouverts. A cela s'ajoute des maisons de détention promises qui ne sont pas encore opérationnelles. Si bien que le personnel se retrouve à nouveau à surveiller des cellules individuelles qui sont in fine occupées par deux ou trois personnes.

"Avec ce préavis de grève, la CGSP tire la sonnette d'alarme pour que le monde politique mais aussi les citoyens prennent conscience de la gravité de la situation", ajoute le syndicat.

La CSC et le SLFP ont aussi fait savoir en fin de journée dans une communication jointe qu'ils déposaient un préavis de grève pour toutes les prisons du pays. "La situation est devenue intenable, la surpopulation atteint des sommets, ce qui mène à des agressions, à des détenus frustrés, etc ", pointent ces syndicats. Parmi les nombreuses problématiques, ils citent le manque de personnel, des employés épuisés, la sécurité qui n'est plus garantie et des infrastructures qui laissent à désirer.