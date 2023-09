Invasion de l'Ukraine - La Belgique précise sa participation à la "coalition F-16" avec instructeurs et avions

Le conseil ministériel restreint ("kern") a confirmé vendredi la participation de la Belgique à la formation des pilotes ukrainiens sur avion de combat F-16, dans le cadre d'une "coalition F-16" dirigée par les Pays-Bas et le Danemark, avec pour objectif de livrer des chasseurs-bombardiers de ce type à l'Ukraine et de former le personnel capable de mettre ces avions en œuvre, a annoncé la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder.