Jupiler Pro League - L'Antwerp n'est plus abonné aux partages

Chez les visités, Jonas De Roeck a lancé l'international ukrainien Serhiy Sydorchuk, arrivé du Dynamo Kiev, et l'international U21 turc Emin Bayram, formé à Galatasaray. A l'Antwerp, Mark van Bommel a noté le retour de blessure de Toby Alderweireld et a titularisé Owen Wijndal, prêté par l'Ajax Amsterdam, et Gyrano Kerk à la place de Ritchie De Laet, Sam Vines et Muja. Westerlo a forcé le premier corner mais sur un mauvais dégagement de Nick Gillekens, Mandela Keita a laissé Lukas Van Eenoo et Tuur Rommens sur place avant d'effectuer une petite passe en retrait pour Janssen (15e, 0-1). Par la suite, Westerlo a réalisé quelques bonnes combinaisons mais n'est pas parvenu à faire mal à l'Antwerp, qui n'a pas produit plus d'occasions.

S'ils ont gardé la possession de balle en début de seconde période, les Campinois étaient trop lents dans l'exécution de leurs actions pour s'immiscer dans la surface adverse. C'était compliqué pour Westerlo et cela l'a été encore plus quand le réserviste Muja a trouvé Bataille devant le but (6e, 0-2). Donneur d'assist, l'attaquant albanais a vu un de ses envois frapper le poteau (80e) avant de tromper Gillekens de près sur un service d'Arthur Vermeeren (84e, 0-3). Westerlo pouvait entériner sa sixième défaite en sept sorties.