La passerelle de l'éco-quartier Rives Ardentes à Liège est installée

Cette passerelle cyclo-piétonne mesure 57 mètres de long. "Elle améliorera l'accessibilité aux espaces publics et reliera les nouvelles zones piétonnes vertes situées de part et d'autre de la darse de Meuse et de la Meuse. Elle sera accessible à tous les usagers de la mobilité douce (cyclistes, piétons, scooters et personnes à mobilité réduite) via des rampes naturelles du côté du parc et via une rampe et des escaliers du côté de l'arrêt de tram", précise-t-on du côté du consortium Neo-Legia (Jan De Nul Group, Willemen Groep et CIT-Blaton) chargé de la mise en œuvre du projet sur ce site de 25 hectares ayant accueilli, de 2006 à 2019, le festival Les Ardentes. Celui-ci a désormais déménagé à Rocourt.

Ce projet d'écoquartier repose sur une mixité de fonctions: 1.325 logements de différentes typologies, espaces de bureau, commerces de proximité, Horeca et services, une résidence-service, deux crèches, des installations sportives, etc.

Tandis que la construction des logements se poursuit, Neo-Legia annonce que la majeure partie des aménagements publics sera terminée pour la fin de cette année. Les premiers habitants devraient pouvoir emménager dès le printemps 2024.