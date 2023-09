La société civile demande plus de moyens pour organiser la participation citoyenenne

Les organisations appellent donc à davantage de moyens humains et financiers pour organiser structurellement la participation civique et écouter les initiatives citoyennes spontanées. "C'est l'occasion pour les conseils politiques et consultatifs de se réformer et de se renforcer. C'est une chance pour les citoyens d'être entendus et une chance pour les politiciens de regagner en confiance", écrivent-elles.

"Aujourd'hui, les gouvernements investissent beaucoup de ressources dans des services de consultance très coûteux; des ressources qui pourraient être investies dans un cadre durable dans lequel les organes consultatifs pourraient s'inscrire afin de développer leurs propres projets", concluent les organisations signataires.