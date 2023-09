Le CD&V plaide pour ouvrir davantage le marché de l'emploi aux plus de 55 ans

"Nous devons nous débarrasser des préjugés sur les personnes de plus de 55 ans et leur offrir des opportunités sur le marché du travail. Leur expérience peut représenter une grande valeur ajoutée pour de nombreux employeurs", a pointé le député flamand et vice-président du CD&V Robrecht Bothuyne. Ce dernier présentera le plan au parlement flamand au début de l'année parlementaire.