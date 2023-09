Le site Infectieradar, qui répertorie les virus, relancé à l'approche de l'hiver

La plateforme Infectieradar.be avait été lancée en 2021, dans le sillage de la pandémie mondiale de coronavirus. Concrètement, il s'agit d'une plateforme permettant aux citoyens d'indiquer en ligne, une fois par semaine, s'ils présentent des symptômes de maladies infectieuses (fièvre, maux de tête ou de gorge, etc.).

Ce recensement permet de "détecter des signaux importants et de dégager des tendances concernant la propagation des virus, et ce, jusqu'à plusieurs semaines à l'avance, avant même que la plupart des patients ne viennent consulter leur médecin généraliste", ressort-il d'analyses de données croisées d'Infectieradar et de l'Institut de santé publique, Sciensano.

Un appel est donc lancé aux citoyens pour qu'ils signalent, sur la plateforme, les symptômes qu'ils ressentent en cas de virus ou de maladie. Cette année, l'attention est particulièrement portée sur les enfants et les femmes enceintes.

Par ailleurs, les chercheurs se concentreront, pour la première fois, sur les contacts sociaux des citoyens. "Le coronavirus a clairement démontré qu'il existe un lien réel entre la propagation des maladies infectieuses, et nos contacts sociaux. Ces connaissances nous aideront certainement à mieux surveiller l'évolution de telles propagations", fait valoir le docteur Lisa Hermans, coordinatrice de la plateforme.

Infectieradar.be est un projet des universités de Hasselt et d'Anvers, en collaboration avec Sciensano. Le projet bénéficie du soutien financier de la Commission européenne.