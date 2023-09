PGA Tour - Lucas Herbert premier leader du Fortinet Championship qui lance la nouvelle saison

Herbert a rentré pas moins de 10 birdies, dont sept sur ses neuf derniers trous. Avec un seul bogey sur sixième trou, le joueur de 27 ans, qui a remporté en avril l'ISPS Handa Championship au Japon, comptant pour le DP World Tour, devance de deux coups le Sud-Coréen Kim Seong-hyeon.

En troisième position, à trois coups, on retrouve cinq joueurs: le Sud-Coréen Sung Kang, l'Anglais Harry Hall et les Américains Kelly Kraft, Jason Dufner et Zac Blair.

L'Américain Max Homa, vainqueur des deux dernières éditions, a débuté par un score de 70, de quoi partager la 35e place.