Plusieurs milliers de personnes à Bruxelles pour l'anniversaire des manifestations en Iran

Le mouvement de protestation qui secoue l'Iran depuis maintenant un an a fait et fait toujours l'objet d'une féroce répression de la part du gouvernement. Selon le CNRI, on compte à l'heure actuelle plus de 700 décès en lien avec les manifestations, ainsi que des dizaines de milliers d'arrestations. Le soulèvement populaire en Iran, marqué en 2022 par de grands rassemblements populaires, a aujourd'hui cédé la place à un mouvement de désobéissance civile.