Procès climat - "La politique climatique belge est éclatée"

Me Carole Billiet, avocate de l'ASBL Affaire Climat, a évoqué, vendredi devant la cour d'appel de Bruxelles, la nécessité de mettre en place en Belgique une politique climatique cohérente et efficace. Pour cela, l'État fédéral et les entités fédérées doivent coopérer et se coordonner, a-t-elle plaidé. L'ASBL Affaire Climat et quelque 58.000 citoyens ont introduit une action en justice contre l'État et les trois Régions afin de les contraindre à respecter leurs engagements en matière de réduction des gaz à effet de serre (GES), sous peine d'astreintes.